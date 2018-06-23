Рада открылась только на один день?

Вечернее заседание парламента хоть и с опозданием на час, но таки открылось. Два последних анекдота, претендующих на правдивость, по поводу блокирования оппозицией трибуны: Арсений Яценюк случайно укусил руку Нестора Шуфрича во время блокирования. Я не видела, но коллеги убеждали, что заметили у Нестора Ивановича ссадину. Второй анекдот – вечернее заседание открылось не сразу, потому что регионалы обиделись, что из зала заседаний вынесли воздушные шарики с антинатовской риторикой и потребовали, чтобы количество шариков было восстановлено. БЮТовец Игорь Грынив сказал нам, что такое количество шариков: «НЕТ – НАТО!» принципиально важно для кадров на ОРТ, поэтому регионалы так старались сохранить антинатовский декор в зале.

Перед заседанием я увидела в кулуарах одиноко шагающего директора Института стран СНГ, депутата Госдумы Константина Затулина, его сопровождал директор киевского филиала этого института Владимир Корнилов.

Отозвав последнего в сторону, я поинтересовалась, что делают российские гости в Раде в столь знаменательный день разблокировки оппозицией президиума украинского парламента.

- Константин Федорович приехал опыт оппозиции перенимать, - отшутился господин Корнилов.

- Ну, раз «Единая Россия» заинтересовалась такими проявлениями демократии, то сразу видно, что Путин уходит, я рада за российский парламентаризм, - съязвила я.

- Если блокирование это демократия, то самым недемократическим местом является американский конгресс, - парировал Корнилов.

- Они-то могут себе позволить спокойствие.

- К слову, президенты Украины и России уже пять часов уже общаются, на тему общего исторического прошлого. Это не планировалось, но разговор на эту тему инициировал Владимир Владимирович. Хотел бы я послушать, - увы, последнее слово осталось за директором украинского филиала стран СНГ Владимиром Корниловым. Российский президент в нашей-то газовой ситуации с полным правом может навязать тему для разговора украинскому Президенту.

Возвращаясь к сегодняшнему заседанию… Надолго ли заработал парламент? Вынесен ли вопрос НАТО за скобки межфракционной дискуссии? Если регионалы вышли из акции «блокирование трибуны», то почему они сделали это без официальных заявлений и каких-то завершающих символических действий? Только ли про НАТО говорили с Яценюком регионалы, запирая его в кабинете? Эти вопрос мы задали одному из спикеров фракции регионов Дмитрию Табачнику.

- Дмитрий Владимирович, вот коалиция считает, что вы разблокировали президиум, только потому, что препятствие работе парламента губительно сказывается на рейтинге вашей политсилы...

- Искать зависимость между рейтингом и нашей позицией - это примитивизировать политический процесс. Коалиция не хочет услышать: более 70 процентов населения Украины в той или иной форме не поддерживает вступление Украины в Альянс. И мы пытаемся все действия власти относительно ПДЧ, членства в НАТО только после проведения референдума. Сегодня мы принимаем участие в сессии, потому что решили рассмотреть несколько важных социальных законопроектов. Законопроект об увеличении прожиточного минимума дает возможность пересчитать в 2008 года все размеры зарплат и пенсий, мы должны утвердить календарный план проведения сессии до июля. Еще один важный шаг - отмена ужасного закона про тендерную палату, от которого страдают все бюджетные сферы. Сегодня руководители фракций сделали важный шаг, который поможет в восстановлении климата доверия. И мы надеемся, что сумели убедить коллег и оппонентов не принимать, не апеллируя у народу, решений, которые могут иметь необратимые последствия для нескольких поколений украинских граждан.

- Яценюк пообещал больше не подписывать письмо трех, и ваша фракция согласилась работать?

- Мы согласились возобновить работу по нескольким принципиальным вопросам. Но вопрос о постановлении, которое бы дезавуировала подпись председателя Верховной Рады под письмом трех остается.

Приблизительно в таком же духе высказался «акционер» Партии Регионов Борис

- Мы сегодня работаем только, чтобы принять жизненно важные для страны законы, - сказал Борис Викторович. - Работа Рады запущена до компромисса. В действиях коалиции нет логики. Если мы хотим знать мнение народа, то мы должны провести референдум. По мнению коалиции, народ не созрел до референдума. Хотя вопрос спорный, как же не созревший народ мог за них проголосовать и дать таким образом сформировать большинство. А раз так, то давайте отзовем все документы, касающиеся НАТО и будем ждать дозревания народа. Тем для наших протестов – много, но для нашего блокирования главная тема – НАТО. Мы должны получить согласие украинского народа.

- Но говорят, что вы решили закончить протест, поскольку что-то с рейтингом у вас стало…

- Не надо. Те, кто за нас голосует, те нас поддерживают.

Само заседание проходило мирно. Голосовали наши избранники – любо-дорого посмотреть… Давно украинский парламент не голосовал с таким аншлагом. Пленарный план работы Верховный Рады на эту сессию был проголосован 427 голосами. (Это при том, что в зале было зарегистрировано 312 нардепов)… За внесение изменений в законодательство об охране здоровья (фактически - поддержка сотрудников медицинской сферы) было отдано 439 голосов. За внесение изменений в закон о прожиточном минимуме было отдано 442 голоса. За закон «О численности армии на 2008 год» – 243 голоса. Законы голосовались по сокращенной процедуре, сразу второе и третье чтение.

Дружное голосование перемежалось выступлениями коммунистов (ох как мы рады, что, наконец-то приняты народные законы, над которыми мы, коммунисты, работали все созывы украинского парламента) или наставлениями регионалов (коалиция, будьте осторожны, доверие такая хрупкая штука, не разрушьте ее, или, например, давайте принимайте закон, исправляйте собственные ошибки). Представители БЮТ за словом в карман не лезли, каждый раз подчеркивая, что все дополнительные блага они отвоевывали и в прошлом парламенте, а в ответ слышали известные всему миру слова Азарова: да пошли вы. И даже после этого зал 406 голосами проголосовал за то, чтобы продолжить работу Верховной Рады после шести вечера.

И все было хорошо, пока не дошло до законопроекта «О внесении изменений в закон о Хозяйственно-Процессуальном кодексе». За него проголосовало 224 депутата. При попытке председателя Верховного Совета отправить закон на повторное третье чтение (что ускорило бы его прохождение) проголосовало 223 народных избранника. И только предложение отправить его на повторное второе чтение (для непосвященных объясним: в таком случае законопроект может «болтаться» в комитете еще полгода) набрало 230 голосов. Этот закон совершенно неприемлем с точки зрения коалиции. Аргументы Ксении Ляпиной: «Опасный законопроект, создающий ситуацию, когда Верховный суд не имеет никакого влияния на хозяйственный процесс. Хозяйственное судопроизводство не может стать отдельной империей. Империю эту, к слову, возглавляет Притыка–младший, а закон инициирует регионал Притыка–старший».

Регионалы тем не менее настаивали на его принятии во втором чтении, Анна Герман увещевала коалицию продолжить компромисс, спикер пытался балансировать, он предлагал включить этот законопроект в повестку завтрашнего пленарного заседания. Арсений Петрович, явно предвкушая завтрашнее продолжение сериала «блокировка» настаивал на скорейшем рассмотрении упомянутого законопроекта в повторном втором чтении. Зал был неумолим, на табло светилось – 173 голоса «за». Я не читала закон, и не видела аналитической справки. Не исключаю, что мнение «НУ-НС» справедливо, но налицо было то, что депутаты коалиции не пытались даже создать видимость его ближайшего рассмотрения. «У вас не работают карточки – проголосуйте этот закон руками», - советовал бютовец Сергей Соболев.

Вечернее заседание было закрыто. В кулуарах лидер «НУ-НС» Вячеслав Кириленко говорили, что если завтра регионы будут блокировать трибуну, то это не из-за НАТО. «НАТО для них лишь повод, для них важны свои мелкие и корыстные цели», - заявлял Вячеслав Анатольевич. Где-то в таком же духе высказывались бютовцы. Мне же понравилось высказывание самоборонца Олеся Дония: «Увы, слишком многие депутаты разных фракций не заинтересованы в плодотворной работе Верховной Рады». Возникало впечатление, что в такой «разблокировке» не заинтересованы и фракции коалиции. Иначе чем объяснить тон, резкость и даже ультимативность высказываний депутатов от коалиции в адрес фракции регионов? (Голосуйте, за наши законопроекты, без всяких торгов - точка).

- Так что, Рада закрылась навсегда? После таких-то высказываний коалиции, оппозиции грех было бы не продолжить свои протесты? – интересовалась я у членов коалиции.

- Ну, что вы. Им же невыгодно уже блокировать президиум – их рейтинг от этого только падает, - утверждали депутаты большинства.

Ну, что ж… Следующий день покажет, насколько правилен расчет коалиции, серьезны намерения регионалов, и насколько удалась попытка воссоздания в парламенте доверия.

Маша Мищенко