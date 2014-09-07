В Мариуполе определены места для постройки второго оборонительного кольца вокруг города



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.

В сообщении отмечено, что сегодня вечером под руководством городского головы Юрия Хотлубея прошло заседание Штаба территориальной обороны Мариуполя при участии руководителей штаба АТО в городе, областного и городского военкоматов, городского УВД, представителей предприятий города, отвечающих за мобилизационно-оборонную работу, а так же председателей районных администраций и поселковых голов.

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Обсуждался вопрос дальнейшего укрепления рубежей города, усиления его обороны. Руководством штаба АТО в Мариуполе определены места для сооружения второго оборонительного кольца вокруг города для его обороны на дальних подступах. К выполнению комплекса данных работ подключены промышленные предприятия и коммунальные предприятия города. Назначены сроки и ответственные за выполнение поставленной задачи.

После окончания совещания военные совместно с председателями районных администраций выехали на места по своим районам для организации работ, заключено в сообщении.