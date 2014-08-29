США могут ужесточить санкции против России из-за ее вторжения в Украину

Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, которую транслировал сайт Белого дома.

"Это вторжение россиян (в Украину) повлечет за собой дополнительные средства и последствия для России", - сказал он.

Читайте такжеРоссия изолирована больше, чем во времена Холодной войны - Обама"Я ожидаю, что в рамках консультаций с нашими европейскими партнерами и союзниками мы предпримем очередные шаги, потому что мы не видели значительных шагов со стороны России, чтобы решить это (кризис в Украине) дипломатическим путем", - заявил Обама.

По его словам, он видит потенциал для расширения санкций.

Читайте такжеОбама пригласил Порошенко в Белый дом – СМИОбама назвал эффективной последние санкции против РФ, обратив внимание на то, что они уже привели к самой большой международной изоляции России со времен "холодной войны", утечки капитала и проблем в экономике.

"Санкции, которые мы уже ввели, оказались эффективными, наши службы сообщают, что россияне знают об этом, хотя об этом не сообщают на российском телевидении", - заявил президент США.