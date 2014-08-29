The Washington Post: НАТО должно ответить на угрозу вторжения России в Украину

Курт Волкер, бывший посол США в НАТО и исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона, и Эрик Браттберг, приглашенный научный сотрудник Института Маккейна из Шведского института международных отношений, в своей статье, которая называется «НАТО должно ответить на угрозу вторжения России в Украину», опубликованной в американской газете The Washington Post, пишут о том, что Владимир Путин сделал циничную ставку – он может вторгнуться в Украину всего за неделю до саммита НАТО, а НАТО при этом не сделает ничего, чтобы остановить его. Альянс должен доказать, что он ошибается.

Несмотря на резкие заявления из Брюсселя, Вашингтона, Лондона и Берлина, президент России считает, что НАТО не хватает воли, чтобы противостоять расчленению Украины. Отправляя войска, танки и артиллерию непосредственно на территорию Украины, где ведутся боевые действия, Путин дает понять: он будет бороться за Украину, а НАТО не будет этого делать. Он не позволит НАТО обмануть его.

За реакцией Запада будут внимательно следить как в Киеве, так в Таллинне и Москве. Ради целостности Украины как страны, будущего европейской безопасности и сохранения авторитета НАТО как оборонной организации, лидеры НАТО должны принять некоторые жесткие решения и заставить Россию отступить, используя военную силу.

НАТО уже предприняло важные, позитивные военные меры в отношении своих членов на востоке, в частности Польши, прибалтийских государств и Румынии. Это важно: единственное обязательство Альянса – коллективная оборона. Это священный долг НАТО. Альянс усилил воздушное патрулирование над странами Балтии, расширил масштабы военных учений, пообещал улучшить планирование в сфере обороны и решил временно развернуть наземные войска в Восточной Европе. Такие значимые меры заставят Россию подумать дважды, прежде чем расширять масштабы своей агрессии в Украине до территории государств-членов НАТО.

Тем не менее, то, что НАТО очерчивает такую яркую линию вокруг своей территории, Путин вполне может интерпретировать, как сигнал к тому, что страны, которые не являются членами НАТО, такие как Украина, Грузия и Молдова, в буквальном смысле можно захватывать. В то время как Россия открыто вторгается на территорию восточной Украины, НАТО необходимо сосредоточиться не только на защите членов альянса, но и на управлении кризисными ситуациями, а также задействовать свою силу за рамками территории Альянса.

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Чтобы доказать, что Путин неправ, НАТО должно сделать следующие шаги на своем саммите в Уэльсе:

● Предоставить прямую военную и разведывательную поддержку украинскому правительству. Это означает помощь советников, инструкторов, предоставление оборудования и возможность прямого усиления путем использования воздушных и наземных возможностей НАТО. Противотанковое оружие и системы противоракетной обороны должны быть предоставлены. Наиболее острая потребность – тактическая: помогать Украине использовать собственное оборудование и войска, чтобы восстановить границу с Россией, изолировать сепаратистов и насколько можно избегать боевых действий.

● Все союзники должны перестать продавать России военное оборудование и оборудование двойного назначения. Особенно это касается нашумевшей сделки французов о продаже военных кораблей типа «Мистраль» – «Владивосток» и «Севастополь» – но другие союзники, в том числе Великобритания и Германия, также должны перестать продавать оружие России. Что касается французских кораблей: НАТО должно купить их для себя с помощью средств из бюджета на инфраструктуру и развернуть их в качестве военно-морской составляющей сил быстрого реагирования НАТО.

● Ввести дополнительные санкции, в том числе в отношении «Газпрома» и его руководства. Россия считает, что она может сдерживать Запад от принятия сильных мер, угрожая сокращением поставок энергоносителей. Европа не должна поддаваться на это, доказав, что она может пережить этот конфликт лучше, чем Россия. Соединенные Штаты и Евросоюз должны также возобновить усилия по обеспечению энергетической безопасности Европы, в том числе ускорить процесс поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу, а также создание совместного механизма финансирования, чтобы быстрее закончить строительство СПГ- терминалов и соединительных трубопроводов.

● Обеспечить многонациональное военного присутствие НАТО на территории Польши и стран Балтии. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил на этой неделе, что такие меры могут быть приняты. Очень важно, чтобы НАТО предотвратило расширение масштабов российской агрессии, и лучший способ сдерживания – превентивное развертывание. Любые жалобы о том, что такой шаг нарушает Основополагающий акт Россия-НАТО от 1997 г., можно отрицать, напоминая о первом пункте Соглашения об обязательствах НАТО: «В нынешних и обозримых условиях безопасности». Действия России коренным образом изменили среду безопасности, которую предусматривали в 1997 г.

● Подтвердить приверженность НАТО строительству целостной, свободной и мирной Европы. Черногория уже готова к членству в НАТО. Македония должна получить приглашение после срочного разрешения спора о названии страны. Финляндии и Швеции нужно дать понять, что их рады будут принять в любое время. И НАТО должно возобновить свою работу с Украиной, Грузией и другими партнерами над реформами, необходимыми, чтобы помочь им претендовать на членство. НАТО не должно мириться с диктатом России, которая вмешивается в дела соседних государств.

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Хотя вначале предстоящий саммит в Уэльсе планировался совсем по-другому, теперь он может стать самой важной встречей представителей стран-членов НАТО после саммита в Праге в 2002 г., когда Альянс принял семь новых членов. Саммит НАТО на следующей неделе будет сигналом – либо Альянс встанет на защиту европейской безопасности, либо уступит российской агрессии – и это будет отображаться на всей Европе в течение следующих лет.