Ситуация в Мариуполе стабильная, российские войска пока не контратакуют

Российские войска и боевики по состоянию на сегодняшний день не прибегают к контратакам в направлении Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Ситуация в Мариуполе стабильная. Еще вчера нашим военнослужащим удалось отбросить российские войска до Новоазовска, и больше попыток контратаковать силы АТО не было", - сказал Лысенко.

По его словам, во время вчерашних боев в районе Мариуполя силами АТО было уничтожено 3 БМП, 4 танка и около 20 человек противника.

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