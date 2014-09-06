Ситуация в Мариуполе стабильная, российские войска пока не контратакуют
15:56, 06 сентября 2014Политика
1 0
Еще вчера нашим военнослужащим удалось отбросить российские войска до Новоазовска
REUTERS
Российские войска и боевики по состоянию на сегодняшний день не прибегают к контратакам в направлении Мариуполя.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
"Ситуация в Мариуполе стабильная. Еще вчера нашим военнослужащим удалось отбросить российские войска до Новоазовска, и больше попыток контратаковать силы АТО не было", - сказал Лысенко.
По его словам, во время вчерашних боев в районе Мариуполя силами АТО было уничтожено 3 БМП, 4 танка и около 20 человек противника.
Читайте такжеБоевики после перемирия 10 раз обстреляли позиции сил АТО - СНБО
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter