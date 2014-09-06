СБУ задержала боевиков «ДНР» в Мариуполе

В Мариуполе Служба безопасности Украины пресекла деятельность группы боевиков террористической организации «ДНР».

В результате спецоперации сотрудники СБУ задержали руководителя и двух членов преступной группы, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Злоумышленники собирали информацию о местах расположения военной техники, блокпостов, численности личного состава и вооружении Вооруженных сил Украины. Кроме того, члены преступной группы планировали вооруженные нападения на украинских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также готовили диверсии на объектах инфраструктуры в Мариуполе и прилегающих районах.

У задержанных изъяты автомат Калашникова АК-74 с двумя снаряженными магазинами, карабин с оптическим устройством для прицеливания, три ручных гранаты, 20 подготовленных бутылок с «коктейлями Молотова» и ингредиенты для их изготовления, две радиостанции с криптованным каналом и большое количество патронов.

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В рамках уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, осуществляются соответствующие оперативно-поисковые и следственные действия.