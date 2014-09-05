Обама: Санкции - единственная причина, по которой Россия пошла на перемирие

Президент США Барак Обама надеется, что Россия будет соблюдать договоренности о прекращении боевых действий на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Обама заявил в Ньюпорте на пресс-конференции после саммита НАТО, комментируя заявление президента Украины Петра Порошенко о договоренности относительно прекращения огня на Донбассе сегодня с 18.00.

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«Относительно прекращения огня. Мы на это надеемся, но, базируясь на опыте, мы также сомневаемся, что сепаратисты прекратят огонь, а россияне не будут нарушать украинский суверенитет и территориальную целостность. Поэтому это должно быть проверено», - сказал Обама.

Президент США напомнил, что в данное время ЕС согласовывает новые санкции в отношении РФ.

«По моему мнению, если посмотреть на план президента Порошенко, то для его имплементации необходимо некоторое время», - заметил он.

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«Я хочу подчеркнуть, что единственная причина того, что мы видим договоренность о прекращении огня в этот момент, это то, что санкции, которые уже были и будут применены, имеют сильное влияние на российскую экономику и изолируют Россию. Путь для России опять присоединиться к международному сообществу, которое уважает международные законы, еще есть», - заявил президент США.