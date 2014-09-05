Кэмерон: новые санкции против России будут, но потом их могут отменить

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Кэмерон прокомментировал сообщения о достижении договоренностей о прекращении огня на Донбассе.

«Мы должны быть четкими, что санкции, которые мы согласовали в минувшую субботу в Брюсселе, будут введены, но если прекращение огня и полноценный мирный план будут выполнены, тогда, конечно, было бы правильно посмотреть и взглянуть, как эти санкции могли бы быть потенциально отозваны», - сказал Кэмерон.

Кроме того, премьер-министр Великобритании не согласился с тем, что ЕС и США слабо реагировали на агрессию России против Украины.

Читайте такжеМИД Британии: новые санкции против РФ могут отменить в случае прекращения огня«Наконец, Россия нуждается в Европе и Америке больше, чем Америка и Европа нуждаются в России», - подчеркнул Кэмерон.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 сентября, участники Трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.