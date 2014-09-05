Порошенко заявил, что разделяет ответственность за режим перемирия с Путиным

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил сегодня журналистам в Ньюпорте, комментируя результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и договоренность о прекращении огня.

«Я могу подтвердить, что это прекращение огня базируется на договоренности, которую мы достигли во время моего телефонного разговора с российским президентом Путиным. Именно поэтому я думаю, что очень важно, что стабильность и эффективность прекращения огня должны длиться долго. Сейчас это наша общая ответственность», - сказал президент Украины.

По словам Порошенко, он «может гарантировать, что с украинской стороны будет сделано все, чтобы держать мир и стабильность на востоке Украины».

Читайте такжеСМИ: Порошенко обнародовал 14 пунктов своего мирного плана«Это - важный вызов не только для Украины, но и для безопасности всего мира», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября, по информации пресс-службы президента Украины, Порошенко обсудил по телефону с Путиным режим прекращения огня на Донбассе.

Позже Путин заявил, что во время телефонного разговора обсудил с Порошенко план урегулирования ситуации в Украине. Эта инициатива состоит из семи пунктов.

Первым мероприятием он назвал "прекращение активных наступательных операций вооруженных формирований ополченцев на "юго-востоке" Украины на донецком и луганском направлениях".

Еще одна инициатива заключается в том, чтобы "предусмотреть осуществление полноценного и объективного международного контроля над соблюдением условий прекращения огня и мониторингом ситуации, что создается таким образом в зоне безопасности".

Он также высказал мнение о необходимости исключить применение авиации против мирного населения на "юго-востоке" Украины и призвал открыть гуманитарные коридоры для передвижения техники и доставки гуманитарных грузов на восток Украины.

Еще одним пунктом Путин назвал возможность направления в пострадавшие регионы ремонтных бригад для восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения на востоке Украины.

Президент РФ рассчитывает, что окончательные договоренности относительно плана урегулирования будут достигнуты 5 сентября на встрече Трехсторонней контактной группы.

Сегодня, 5 сентября, Порошенко отдал приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.