На Луганщине военные РФ сбросили в штольню шахты несколько десятков тел погибших российских солдат

В районе Червонопартизанска Луганской области очевидцы зафиксировали факт сбрасывания в штольню шахты военнослужащими вооруженных сил России нескольких десятков тел своих погибших солдат.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"По оперативным данным, вчера ночью в штольню одной из шахт в районе Червонопартизанска Луганской области российские военные с целью сокрытия потерь среди живой силы сбросили несколько десятков тел, которые транспортировались на двух автомобилях КамАЗ», - сказал Лысенко.

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Он также сообщил, что вчера в 17.30 из Дмитровки Донецкой области в сторону Дибровки Ростовской области РФ проследовали 6 легковых автомобилей с поднятым красным флагом, 3 военных КамАЗа и 1 КамАЗ синего цвета. На всех транспортных средствах были нанесены белые круги. "По оперативной информации, на этих машинах россияне вывозили своих убитых и раненых", - отметил спикер СНБО.

"Должны сказать, - отметил Лысенко, - что, по оперативным данным, перед загрузкой тел убитых российских военных с ними работают бригады российских трансплантологов. Характер этих манипуляций уточняется".

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По словам Лысенко, раненых российских военных вывозят в Военно-медицинскую академию им. Кирова в Санкт-Петербурге, Военно-клинический госпиталь в Ростове-на-Дону, Военный гарнизонный госпиталь в/ч № 52199 в Волгограде, Окружной военный клинический госпиталь в Ейске, а также в гражданские медицинские учреждения вышеупомянутых российских городов.