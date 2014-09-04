Грузинские военные примут участие в учениях "Быстрый трезубец" в Украине
16:52, 04 сентября 2014Политика
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Грузинские военные примут участие в международных учениях "Быстрый трезубец" (Rapid Trident), которые пройдут на Яворовском военном полигоне во Львовской области в середине сентября.
Грузинские военные примут участие в учениях / фото пресс-службы Минобороны
Как сообщает агентство "Новости-Грузия", к учениям подключатся страны-члены НАТО и страны, участвующие в формате "Партнерство ради мира".
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"В военных учениях примет участие взвод первой пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Вместе с грузинскими военнослужащими в учениях примут участие до 1000 военнослужащих из 15 стран, среди них 200 американских военных, а также военные из Украины, Азербайджана, Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Испании", - сообщает пресс-служба минобороны Грузии.
По сценарию учений, многонациональной бригаде придется совместно действовать против незаконно вооруженных формирований.
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