Грузинские военные примут участие в учениях "Быстрый трезубец" в Украине

Как сообщает агентство "Новости-Грузия", к учениям подключатся страны-члены НАТО и страны, участвующие в формате "Партнерство ради мира".

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"В военных учениях примет участие взвод первой пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Вместе с грузинскими военнослужащими в учениях примут участие до 1000 военнослужащих из 15 стран, среди них 200 американских военных, а также военные из Украины, Азербайджана, Великобритании, Германии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии и Испании", - сообщает пресс-служба минобороны Грузии.

По сценарию учений, многонациональной бригаде придется совместно действовать против незаконно вооруженных формирований.