В Краматорске идут военные учения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

В сообщении отмечается, что военнослужащие ВСУ вновь намерены провести боевые стрельбы с учебной целью, и местом проведения военных учений является меловой карьер цементного завода.

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«Призываю горожан с пониманием относиться к проводимым стрельбам. Прошу всех сохранять выдержку и спокойствие», - говорится в обращении Панкова к жителям Краматорска.