В Краматорске идут военные учения
19:49, 27 августа 2014Армия
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Заместитель городского головы Краматорска Андрей Панков просит жителей с пониманием отнестись к проведению военных учений Вооруженных сил Украины на территории города.
В Краматорске проходят учения / Минобороны Украины
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.
В сообщении отмечается, что военнослужащие ВСУ вновь намерены провести боевые стрельбы с учебной целью, и местом проведения военных учений является меловой карьер цементного завода.
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«Призываю горожан с пониманием относиться к проводимым стрельбам. Прошу всех сохранять выдержку и спокойствие», - говорится в обращении Панкова к жителям Краматорска.
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