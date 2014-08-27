В Краматорске идут военные учения

19:49, 27 августа 2014
Армия
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Заместитель городского головы Краматорска Андрей Панков просит жителей с пониманием отнестись к проведению военных учений Вооруженных сил Украины на территории города.

У Краматорську проходять навчання / Міноборони України

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

В сообщении отмечается, что военнослужащие ВСУ вновь намерены провести боевые стрельбы с учебной целью, и местом проведения военных учений является меловой карьер цементного завода.

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«Призываю горожан с пониманием относиться к проводимым стрельбам. Прошу всех сохранять выдержку и спокойствие», - говорится в обращении Панкова к жителям Краматорска.

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