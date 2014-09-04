Задержаны боевики "ДНР", подозреваемые в убийстве прокурора в Днепропетровской области

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Шкиряк рассказал о деталях задержания подозреваемых в убийстве.

«31 августа на блокпосту в Херсонской области был остановлен автомобиль, которым управлял гражданин Пронь. В салоне находился также гражданин Макуха. В ходе осмотра автомобиля следователем СБУ было обнаружено два автомата, два штык-ножа и две маски с прорезами для глаз, а также рукавчики и камуфляжная форма и удостоверение террористической организации «ДНР» на имена Макухи и Проня, а также в автомобиле нашли свидетельство о регистрации автомобиля прокурора Гузеева и ключи от его авто», - сказал Шкиряк.

Читайте такжеВ Луганске боевики убили почетного консула ЛитвыОн также добавил, что ГУ МВД в Херсонской области открыло уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьями 263 и 238 Уголовного кодекса Украины.

Граждане задержаны.

Читайте такжеНа Херсонщине СБУ задержала двух боевиков "ДНР"Во время допросов они сообщили, что входили в состав «ДНР», а после того как покинули Славянск, следовали в Николаевскую область. Во время переезда в Николаевскую область они в поселке Покровское Днепропетровской области, представившись бойцами Вооруженных сил, остановили автомобиль прокурора Гузеева, и, угрожая ему оружием, доехали на его автомобиле до лесополосы, где выстрелом в спину убили прокурора. После этого мужчины начали передвигаться на его автомобиле, на котором и были задержаны на блокпосту в Херсонской области.

Тело прокурора было найдено 1 сентября во время проведения оперативно-следственных действий на месте преступления.