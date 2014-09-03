Die Zeit: Ледяное дыхание холодной войны

Об этом пишет Маттиас Насс в своей статье «Ледяное дыхание холодной войны», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Zeit.

Холодная война закончилась четверть века назад. Но на саммите НАТО, который начинается в этот четверг в Уэльсе, ощущается ледяное дыхание конфликта Востока и Запада, который считался пройденным этапом. "Назад в будущее" может стать девизом этой встречи западных лидеров. Владимиру Путину своей агрессией удалось оживить ставший слабым альянс.

Собственно, в Уэльсе речь должна была идти, прежде всего, об Афганистане. В конце года оттуда выводят последние войска НАТО, и как теперь там сохранять мир, было до недавнего времени самым актуальным вопросом, который постоянно поднимали военные планировщики в Брюсселе. Но время «экспедиций» позади; теперь речь идет о том, чтобы «остановить российский ревизионизм».

НАТО возвращается к своей основной миссии, защите территории альянса. И смотрит при этом на восток. На саммите должен быть принят план НАТО о готовности к действиям, который должен избавить Эстонию, Латвию и Литву, а также Польшу и Румынию, от беспокойства, что Россия может, также как в Украине, угрожать им или даже напасть.

Основой этого плана действий является создание сил быстрого реагирования, которые могут быть на месте в течение двух дней. Бундесвер предоставит для этого солдат. И на восточной границе НАТО будут построены новые казармы и оборудованы склады боеприпасов.

Просто невероятно, как быстро военная логика начинает преобладать над политическим мышлением и дипломатией. Но все же, федеральное правительство противится тому, чтобы расторгнуть Основополагающий акт НАТО-Россия 1997 года, в котором альянс отказывается от постоянной дислокации войск НАТО в Восточной Европе. Другие, среди которых поляки и прибалты, с удовольствием бы расторгли соглашение. Причина: иллюзии по поводу ослабления напряженности!

При этом в Берлине уже ни у кого нет иллюзий. Россия снова из партнера стала врагом, заявляют в правительственных кругах. В переговорах с Путиным перепробовали все и ничего не достигли. Ситуация крайне опасная.

Растерянно следит за боями на востоке Украины также и постоянно стремящийся к переговорам с Москвой дипломатический и стратегический глава Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности: «Что-то почти невообразимое стало реальностью: война в Европе». Россию больше нельзя назвать нашим «стратегическим партнером», пишет Ишингер в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но, конечно, он выступает за то, чтобы в рамках «двойной стратегии» продолжить диалог с Путиным.

Другого пути нет. Холодные войны могут стать снова очень горячими. Консервативные комментаторы могут критиковать «осторожные действия Запада» и издеваться над «расслабляющей мантрой предыдущих дней». Правда в том, что, если бы Запад поддался военной логике Путина, то кризис в Украине очень быстро вышел бы из-под контроля.

К счастью, у нас при власти не горячие головы. Барак Обама, как и Ангела Меркель, не дают повода для сомнений, что НАТО выполняет свои обязательства; в эту среду во время визита в Эстонию американский президент еще раз это подтвердит. Но оба также знают и четко говорят, что нет военного решения кризиса в Украине, и что Запад не будет поставлять никакого оружия и солдат.

Но в столицах Запада царит холодный разум. Это все же успокаивает – сто лет после начала Первой и 75 лет после начала Второй мировой войны.