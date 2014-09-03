The Washington Post: Москва пересматривает военную стратегию в ответ на намерение НАТО принять новый план готовности к действию

Об этом говорится в статье Майкла Бирнбаума под названием «Москва пересматривает военную стратегию в ответ на то, что НАТО собирается принять новый план готовности к действию», опубликованной в американской газете The Washington Post.

Решение пересмотреть военную доктрину Кремля было принято после того как поддерживаемые Россией повстанцы добились некоторых успехов в восточной Украине, быстро отвоевав территории, хотя всего несколько недель назад они были очень близки к поражению. Украинские власти и их союзники заявили, что Россия направила в Украину свои войска, чтобы изменить баланс сил в пользу повстанцев, но Кремль отрицает эти обвинения.

Лидеры стран НАТО, которые встретятся в конце этой недели в Уэльсе, должны одобрить создание военной силы численностью примерно в 4 тыс. человек, способных к развертыванию в Восточной Европе через восемь часов после уведомления.

Намерения России улучшить свои планы по борьбе с силами НАТО, о которых во вторник объявил высокопоставленный кремлевский чиновник, не уточняя деталей, приближает стороны к широкомасштабной вооруженной конфронтации больше чем когда-либо с момента окончания холодной войны.

«Я не сомневаюсь, что вопрос о приближении военной инфраструктуры стран-членов НАТО к границам нашей страны, в том числе путем расширения блока, останется одной из самых больших внешних военных угроз для Российской Федерации», – заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью РИА Новости.

Западные чиновники в последние годы убеждали Кремль в том, что внимание НАТО не сосредоточено на России, сказал Попов. Но теперь, по его словам, давние опасения Кремля об угрозе со стороны Альянса подтвердились.

Комментарии Попова совпали с тем, что помощники президента, как представляется, подтвердили сообщения о заявлении Владимира Путина в разговоре с высшим представителем ЕС: «если бы я захотел, то смог бы взять Киев за две недели».

Помощник президента Юрий Ушаков обвинил Жозе Мануэля Баррозу в недипломатичном поведении из-за разглашения их разговора с Путиным и заявил информационному агентству «Интерфакс», что цитата была вырвана из контекста, но не сказал, что такого замечания не было вовсе. Итальянская газета La Repubblica сообщила в понедельник, что Путин сделал это заявление после того, как опроверг факт нахождения российских солдат на украинской земле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции в Москве во вторник, что предпринимаемые Украиной шаги, которые могут привести её к членству в НАТО, подрывают усилия, направленные на то, чтобы остановить войну. Он призвал Белый дом использовать свое влияние на украинского президента Петра Порошенко во время его визита в Вашингтон, запланированного на этот месяц.

«Очень важно образумить украинские власти, которые являются стороной конфликта, и в значительной степени только Соединенные Штаты могут сделать это», – сказал он.

В Киеве пресс-секретарь СНБО заявил, что российские войска были замечены в Донецке и Луганске, которые находятся под контролем повстанцев, а также и в других местах на востоке Украины. По словам полковника Андрея Лысенко, они также начали прятаться в лесах в этой местности, чтобы избежать конфронтации с местным населением. По оценкам НАТО, по меньшей мере, 1 тыс. российских военных участвует в боевых действиях в Украине.

Лысенко сообщил, что 15 украинских солдат были убиты за прошлые сутки в ходе боевых действий, а также о том, что российские войска обстреливали позиции украинских военных как с российской, так и с украинской территории.

В Украине продолжают подтверждать прямую военную интервенцию со стороны России после того как министр обороны предупредил о «великой отечественной войне» с Россией, «какой Европа не видела со времен Второй мировой войны».

Повстанцам удалось изменить баланс сил в свою пользу и захватить большие участки новой территории на прошлой неделе, в том числе территории недалеко от Мариуполя, где сепаратистское движение удалось подавить в мае. Повстанцы заявили во вторник, что они захватили еще несколько дорог, которые ведут к портовому городу, имеющему стратегическое значение.

Переговоры, которые прошли в понедельник в Минске, Беларусь, с целью урегулировать конфликт, были безрезультатными, но стороны заявили во вторник, что они продолжат обсуждение в конце этой недели. Представитель мятежников на переговорах Андрей Пургин заявил во вторник в Москве, что они не примут ничего кроме независимости от Украины, но Киев вряд ли согласится на это.

Когда украинские войска в прошлом месяце делали значительные успехи в борьбе с мятежниками, казалось маловероятным, что украинское правительство сможет удовлетворить что-то кроме полной военной победы на востоке. Значительно увеличив помощь повстанцам, Россия, по всей видимости, хотела помешать планам Киева и заставить его пойти на уступки.