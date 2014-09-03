Россияне сконцентрировали живую силу и вооружение в областных центрах Донбасса (карта АТО)

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Об этом сообщает информационно-аналитический центр СНБО.

Согласно сообщению, части Вооруженных сил РФ также были сосредоточены в приграничных районах и на территории оккупированного Крыма.

Читайте такжеПод Снежным военные сил АТО уничтожили более 100 боевиковВчера бои носили точечный характер. Всего в течение суток силы АТО вступали в огневой контакт с террористами в районе н.п. Верхнеторецкое, Луганское, Марьинка, Широкине Донецкой области, а также неподалеку от Красного Яра, Коммунарской, Макарова, Вергунского Разъезда, Веселой Горы, Станицы Луганской, Уткиного, Победы Луганской области.

Обстановка в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной, прежде всего на юго-западе Донецкой области. Силы АТО осуществили перегруппировку, закрепились на новых рубежах и перешли к активной обороне.