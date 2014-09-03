Le Figaro: Евросоюз на грани разрыва с Россией

Бывший председатель Европейского Совета предостерегает о том, что отношения с Москвой «внезапно изменили свою суть», об этом пишет Жан-Жак Мевель в своей статье, которая называется «Евросоюз на гране разрыва с Россией», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Это пока еще не разрыв, но чувствуется, что к этому все идет. Европейский союз в конце этой неделе начнет вводить более жесткие санкции против России, в то время как многие европейские лидеры предупредили Владимира Путина, что он сейчас играет с огнем. После Ангелы Меркель, которая, как мы могли увидеть в прошлые выходные, была оскорблена тем, что Кремль водил её за нос, во вторник пришла очередь Хермана Ван Ромпея огорчаться по поводу входа российских войск на территорию Украины. «С этих пор это столкновение ценностей, Европа оказалась перед лицом самой большой угрозы с момента окончания холодной войны и должна защищать, не задумываясь, свой способ существования», – сказал он на встрече с европейскими послами, что своевременно было обнародовано.

Для уходящего председателя Европейского Совета, обычно более миролюбивого, отношения с Москвой «внезапно изменили свою суть». Европа, по его словам, должна искать другие пути урегулирования украинского конфликта, что-то среднее между военным решением, которого никто никогда не хотел, и признанием того, что «у российских властей нет политической воли» для разрешения конфликта путем переговоров. «Это может показаться архаичным (для людей Запада), но это печальная реальность», – добавил он.

Это чувство беспомощности преобладало на встрече за закрытыми дверями на последнем саммите ЕС, который состоялся в субботу, и, возможно, Херман Ван Ромпей, захотел публично показать состояние подавленности большинства лидеров двадцати восьми государств и парламента. Другой сигнал, свидетельствующий об ужесточении позиций в ЕС, поступил от Федерики Могерини, нового лидера европейской дипломатии, которая также говорила о разрыве в своем первом выступлении перед Европейским парламентом. «Наше стратегическое партнерство с Россией, очевидно, теперь уже осталось в прошлом (...) Мы находимся в состоянии конфликта, и это сознательный выбор Москвы», – сказала молодая министр иностранных дел Италии, которую еще в прошлом месяце критиковали за лояльное отношение к Кремлю.

Само слово «разрыв» пока еще не произносят. Но уловки Кремля, полуправда и нарушенные обещания заставляют ЕС вступать в конфронтацию. О том, что слово Владимира Путина обесценивается, свидетельствуют все более редкие звонки европейских лидеров в Москву, после безрезультатных дипломатических переговоров, которые в первые месяцы задавали ритм.

К следующему уровню должны перейти к концу этой недели, так как 28 стран-членов ЕС ускорили введение дополнительных санкций против России в экономической и военной сферах, о чем должно быть объявлено в четверг или пятницу. Ангела Меркель задействовала свое влияние, склонив чашу европейских весов на сторону санкций, объясняя, что наступление России на территорию Украины «не может остаться без ответа», даже если при этом пострадает экономика Германии.

Франции тоже, возможно, придется заплатить свою цену: призывы США, Польши и стран Балтии теперь поддержала и канцлер Германии, требуя от Парижа пересмотреть договор о поставке в Россию двух десантных кораблей, «в то время как Европейский союз пытается выступать единым фронтом и говорить одним голосом, то что Франция продолжает поставку своих вертолетоносцев класса «Мистраль» в Россию и обучает российских солдат их использованию, просто немыслимо», – сказал Манфред Вебер, восходящая звезда ХДС-ХСС и глава влиятельной группы консерваторов Европейской народной партии в Европейском парламенте.

Меры, которые обсуждаются в Брюсселе, направленны на то, чтобы уменьшить возможности российского правительства финансировать себя на европейском рынке через свои государственные банки и предприятия. Также рассматривается возможность распространения экономических санкций на всех россиян и все компании, связанные с украинскими сепаратистами, а не только на тех, кто ранее оказался в черном списке. Наконец, ЕС мог бы отказаться выдавать лицензии на экспорт в двух особо важных отраслях: обслуживание высоких технологий в нефтегазовой сфере, а также на экспорт оборудования двойного назначения – ​​гражданского и военного.