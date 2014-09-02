Генсек НАТО избежал ответа на вопрос, может ли Украина стать членом альянса с оккупированным Крымом

"Это гипотетический вопрос. Мы судим каждую страну-заявителя за ее добродетели, и соответствует ли она необходимым критериям", - сказал он в интервью УНИАН.

Согласно статье 10 Североатлантического договора, "стороны могут по единогласному согласию пригласить присоединиться к этому Договору любую другую европейскую державу, способную воплощать в жизнь принципы этого Договора и способствовать безопасности в Североатлантическом регионе".

Читайте полный текст интервью на УНИАН.