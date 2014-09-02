Рада решила заседать по вторникам и провести закрытое заседание с силовиками

За постановление № 4573А проголосовали 262 народных депутата из 326 зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановлением предусмотрено в пленарном режиме работать только по вторникам, а в остальные дни народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях. В случае необходимости депутаты могут быть созваны на заседание председателем Верховной Рады.

Спикер парламента Александр Турчинов отметил, что это постановление принимается с учетом не только предыдущих предложений, но и предложений о проведении 4 сентября закрытого пленарного заседания с участием членов Кабинета министров и руководителей силовых структур.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Верховная Рада не поддержала проект постановления о внесении изменений в календарный план. За проголосовали 169 депутатов из 326 зарегистрированных.

Во время совещания Александра Турчинова с руководителями фракций и групп было предложено в четверг, 4 сентября, провести закрытое заседание парламента с участием представителей Кабмина, Национального банка и руководителей силовых ведомств. По его словам, во время такого заседания планируется обсудить вопросы защиты страны, усиление обороноспособности, экономической и энергетической безопасности.