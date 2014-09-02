Депутаты не поддержали предложение собираться на заседания только по вторникам

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения 5-й сессии ВР седьмого созыва (№4573А).

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 169 депутатов из 326 зарегистрированных в сессионном зале. От фракций Партии регионов и «Свобода» не голосовал ни один депутат.

Читайте такжеРада оставила Шеремету на посту министра экономического развития

Проектом постановления предусматривалось уменьшить время работы парламента в пленарном режиме. Так, во время пленарных недель предлагалось работать только по вторникам, а в другие дни депутаты должны были работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

В то же время предусматривалось, что в случае необходимости депутаты могли быть созваны на заседание председателем ВР.