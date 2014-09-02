ЦИКу не разрешили менять границы округов на Донбассе и уменьшить расходы на выборы

За законопроект №4531А, поданный внефракционным депутатом Давидом Жванией, проголосовали 134 народных депутата из 317, зарегистрированных в сессионном зале. В частности из фракций Партии регионов, ВО "Свобода" и группы "За мир и стабильность" документ не поддержал ни один депутат.

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Законопроектом предусматривалось предоставить Центральной избирательной комиссии (ЦИК) право изменить границы и центры одномандатных округов в Донецкой и Луганской областях. Также законопроектом предлагалось предусмотреть усиление охраны избирательных комиссий, бюллетеней и другой избирательной документации во время ее транспортировки от участковых и окружных избиркомов в избиркосмы высшего уровня.

Кроме этого в законопроекте предусматривалась возможность сокращения расходов из государственного бюджета на проведение парламентских выборов за счет уменьшения состава окружных и участковых избирательных комиссий. А также не выделять средства из госбюджета на проведение предвыборной агитации в печатных и электронных (аудиовизуальных) СМИ.