В МВД признали, что украинских военных на Саур-Могиле разгромили

Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "5 канала", пишет Lb.ua.

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Информация о захвате Саур-Могилы и Амвросиевки боевиками и подразделениями российской армии появилась в ряде СМИ еще неделю назад, однако в СНБО данные факты отрицали.