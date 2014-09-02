В МВД признали, что украинских военных на Саур-Могиле разгромили
03:12, 02 сентября 2014Политика
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Министерство внутренних дел Украины признало разгром украинских военных на Саур-Могиле и в Амвросиевке Донецкой области.
REUTERS
Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "5 канала", пишет Lb.ua.
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Информация о захвате Саур-Могилы и Амвросиевки боевиками и подразделениями российской армии появилась в ряде СМИ еще неделю назад, однако в СНБО данные факты отрицали.
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