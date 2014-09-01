Le Monde: ЕС дал России неделю до того как ввести новые санкции

В статье, которая называется «ЕС дал России неделю до того как ввести новые санкции», опубликованной во французской газете Le Monde, Сесиль Дюкуртье и Аллен Саллес сообщают о том, что представители 28 стран-членов Европейского союза, собравшись на внеочередное заседание в субботу 30 августа в Брюсселе, решили поручить Еврокомиссии в «экстренном порядке» изучить «в течение недели» предложения по новым экономическим санкциям, в соответствии с итоговым коммюнике Европейского Совета.

Такие заключения, кажется, не соответствовали ожиданиям многих лидеров стран-членов ЕС, которые выступали в течение дня, говоря о возможном достижении «точки невозврата». Г-н Баррозу в то же утро, в присутствии Порошенко, который приехал, чтобы в очередной раз заручиться поддержкой Европы, сказал, тем не менее, что Комиссия готова к введению новых санкций и что она уже изучила этот вопрос.

Учитывая «большой риск эскалации», президент Франсуа Олланд заверил, что санкции «должны быть реализованы в полной мере и основательно». Президент утверждает, что неделя – это «короткий срок». «Между лидерами европейских стран нет разногласий, но некоторым нужно немного времени, чтобы изучить возможные последствия этих новых мер», – оправдала решение Совета Ангела Меркель. Она отказалась давать комментарии по поводу эффективности экономических санкций, введенных Евросоюзом в конце июля. Пока еще слишком рано судить об их эффективности, сказала она.

Словакия грозится наложить вето

Не все европейские страны согласны с тем, что России следует дать более или менее жесткий ответ. «Пока мы не узнаем, какие последствия имеют уже введенные санкции, не имеет никакого смысла вводить новые», – сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо, один из наиболее сдержанных европейских лидеров, вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. «Я оставляю за собой право наложить вето на санкции, которые могут навредить национальным интересам Словакии», – сказал Фицо.

Таким образом, он выразил мнение абсолютно противоположное тому, которое имеет президент Литвы Даля Грибаускайте, заявившая на саммите, что «Россия находится в состоянии войны с Украиной, страной, которая хочет быть частью Европы, что означает, что Москва практически находится в состоянии войны с Европой». Президент Литвы призвала европейцев предоставить Украине вооружение.

Франсуа Олланд и Ангела Меркель опровергли эту гипотезу. «Существует консенсус о том, что разрешение конфликта не должно быть военным», – сказала Меркель. Что касается поставок оружия, этот вопрос не обсуждался в Европейском Совете, «в любом случае, Германия не будет поставлять оружие, это не целесообразно», – заявила канцлер. «Мы требуем прекращения огня», – поддержал её г-н Олланд, отрицая возможность предоставления военной помощи.

Выиграть время, ожидая приезда Обамы

Г-н Порошенко, который был приглашен в Совет, чтобы объяснить ситуацию в своей стране, сохранял размеренный тон, открыто призывая Европу предоставить военную помощь, при этом также утверждая, что решение кризиса должно быть политическим, даже если «точка невозврата сейчас уже не за горами». Он заверил, что «твердо поддерживает восстановление мира» и хочет реализовать свой план мирного урегулирования. Европейский Совет поддерживает немедленное осуществление мирного плана президента Порошенко и надеется на реальное прекращение огня, а также просит составить список лиц и учреждений, связанных с сепаратистскими группами в Донбассе.

Создается впечатление, что ЕС хочет выиграть время до прибытия в Европу президента США Барака Обамы на следующий саммит НАТО, который еженедельный журнал The Economist назвал одним из самых важных с момента создания Альянса.