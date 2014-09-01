Frankfurter Allgemeine: Восточноевропейская энергия

В своей статье «Восточноевропейская энергия», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, Элен Бубровски пишет, что было уже за полночь, когда главы государств и правительств приняли свое решение по Украине. Большую часть дня и вечером они занимались ситуацией в стране и слушали, как Петр Порошенко описывал эскалацию в последние дни.

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорила о поставках оружия, президент Франции Франсуа Олланд считает санкции «гарантированными» и премьер-министр Финляндии Александр Стубб четко выразил свои возражения. Украина, казалось, затмила специальный саммит, который был на самом деле, посвящен другой теме: назначению Председателя Совета и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности, которые наряду с Председателем Еврокомиссии являются важнейшими должностями в ЕС.

Когда канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье утром представила решение по Украине, она начала со слов: «Самые важные итоги саммита я уже сообщила». Она имела в виду назначение Дональда Туска на пост Президента Совета ЕС и Федерики Могерини на пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности.

Много теплых слов

По поводу украинского кризиса Меркель сообщила, что комиссию попросили в течение недели разработать предложения дальнейших экономических санкций против России, «при условии, что на востоке Украины все будет идти по-прежнему». Там также должны быть ограничения в отношении лиц (Уровень 2), которые несут ответственность за действия на Донбассе.

Но Меркель явно избегает называть действия российских бойцов «вторжением»; она не хочет заниматься «определениями международного права». Также было единодушно решено, что кризис можно решить только политическим, а не военным путем. «Лично я считаю, что для Германии поставки оружия нецелесообразны», сказала она. Потому что таким образом будет показано, что есть и военное решение конфликта. Очень важно оставить каналы для переговоров открытыми.

При объявлении «важнейших результатов» за четыре часа до этого канцлер чувствовала себя заметно лучше. Она «лично» очень рада, что Дональд Туск займет пост Президента Совета. «Он лично способствовал тому, что 25 лет назад мы смогли преодолеть разделение Европы». Меркель процитировала хвалебную речь, которую произносила во время вручения Туску международной премии Карла Великого в 2010: «Он заинтересованный, убежденный и убедительный европеец». Между Германией и Польшей такие близкие отношения, как никогда ранее, «и это во многом связано с Дональдом Туском». Однако, очень кратко она прокомментировала назначение Могерини, сказав, что рада сотрудничеству.

Прокремлевский кандидат?

Меркель подходят оба кандидата. Из трех важнейших постов в Брюсселе два занимают консерваторы. Хороший баланс – также учитывая тот факт, что консервативная фракция в Европарламенте имеет всего на 30 мест больше, чем социал-демократы. Меркель может также надеяться, что назначение Туска приостановит критику Европы в государствах членах Союза.

Туск убежденный европеец, но не федералист. Великобритания также высказалась за Польшу. Новый Верховный Представитель считается неопытным, что усиливает внешнеполитический вес государств-членов. Кроме того, Меркель заинтересована в том, чтобы принести внутриполитический успех Маттео Ренци. Она ставит на реформаторские усилия премьер-министра Италии. Она также заинтересована в хороших отношениях с Ренци. После очевидной победы на европейских выборах Ренци считают новым сильным лидером социал-демократов в Европе.

Кандидатура Могерини была определена уже после саммита в июле, сообщают дипломаты. Однако, восточные европейцы выразили резкую критику в адрес итальянки. Они опасаются, что Могерини в украинском кризисе может быть слишком доброжелательной к России. Для Прибалтики и Польши «прокремлевские» кандидаты неприемлемы, заявила Грибаускайте в июле. Но среди европейских социалистов и социал-демократов было не так уж много альтернатив Могерини, говорится в заявлении. И партийная семья объявила этот пост своим, после чего стало понятно, что председателем Еврокомиссии станет Юнкер.

Восточноевропейский ветер в ЕС

Изначально даже были слухи, что на пост будет претендовать Мартин Шульц, но довольно быстро стало ясно, что Ангела Меркель не доверит ему место Германии в Комиссии. Французская социалист Элизабет Гигу быстро выбыла из игры, так как Олланд хочет в качестве комиссара отправить в Брюссель Пьера Московичи.

В субботу вечером большинство глав государств и правительств проголосовали за кандидатуру Могерини. Восточные европейцы успокоились, благодаря назначению Туска. «Это отличная возможность, привнести больше восточноевропейской энергии», сказал Туск после его назначения. Только в середине прошлой недели он был возвращен в игру в качестве серьезного кандидата. Переговоры в субботу продолжались не один час. В конце пакет удовлетворил, по крайней мере, требования пропорционального представительства: мужчина, женщина. Либеральный консерватор, социал-демократ. От Восточной Европы, от Средиземного моря. Новое государство-член, старое государство-член. Могерини и Туск, оба из больших стран-учасниц ЕС, однако, для стран поменьше это оказалось приемлемым из-за выбора люксембуржца Юнкера Председателем Еврокомиссии.

Никакого ответа на вопросы по Украине

Новый Верховный Представитель ЕС только с февраля была министром иностранных дел в Кабинете Ренци. Теперь она также является вице-президентом Европейской комиссии. К появлению на международной арене она должна еще привыкнуть, даже если - как она продемонстрировала в своем выступлении – хорошо говорит на английском и французском. В субботу вечером она произвела впечатление неопытного человека. Сначала 41-летняя женщина кокетничала своим возрастом: «Свой возраст человек не может изменить», сказала Могерини, чтобы потом добавить, что она уже не так молода, во всяком случае, старше своего шефа Ренци. Она принадлежит к «новому европейскому поколению», которое сейчас занимает высшие должности.

На вопрос, в каком положении сейчас находится Европа и европейская внешняя политика, она отреагировала удивленно. Почти рассерженно она назвала вопрос «странным для пресс-конференции». По сути, она ничего не сказала о кризисе в Украине, об Ираке или Сирии, но говорила об экономических проблемах в Европе и мерах по борьбе с безработицей среди молодежи.

«Я отполирую свой английский»

Также Туск заявил в субботу вечером, что он должен еще подготовиться к своей новой должности, но имел в виду только свои языковые навыки. Его пригодность для должности Президента Совета некоторые ставили под вопрос, так как он не говорит по-французски и очень плохо по-английски. В субботу вечером он попросил также «свою последнюю пресс-конференцию в Брюсселе в качестве премьер-министра Польши провести на польском». «Будьте уверены, в начале декабря я буду готов», сказал он, добавив, на английском языке: «Я отполирую свой английский» (прим.пер. polish на английском имеет два значения – полировать и польский). На поставленные вопросы он сумел ответить на довольно сносном английском языке.

Туск, в качестве Президента Совета, также будет председательствовать на саммитах стран ЕС. По имеющимся данным, не было почти никаких возражений против того, чтобы доверить это политику из страны, которая до сих пор не ввела единую валюту. То, что страны ЕС проголосовали за кандидатуру Туска, показывает, насколько неважными являются эти нерегулярные встречи глав государств и правительств еврозоны. Государства-члены, которые еще не перешли на евро, видят еще один плюс для Туска: он успокоит их страх перед доминированием государств еврогруппы.