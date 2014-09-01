Под Иловайском боевики захватили в плен журналиста "Еспресо.tv"
Журналист телеканала "Еспресо.tv "Егор Воробьев попал в плен во время работы под Иловайском.
Об этом со ссылкой на одного из учредителей телеканала Николая Княжицкого, сообщает Радио "Свобода".
По словам Княжицкого, о задержании коллеги сообщили оператор "Еспресо.tv" Тарас Чкан и журналист "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников, которые вместе с Воробьевым работали в зоне АТО. Сам Воробьев на связь не выходил.
Читайте такжеРаненая на Донбассе польская журналистка находится в тяжелом состоянииЧкан и Шапошников, по словам Княжицкого, находятся отдельно от Воробьева и, вероятно, уже в безопасном месте. Он также добавил, что продолжается работа по освобождению журналиста.
Как сообщал УНИАН, украинские батальоны неделю назад попали в окружение террористов и российских военных.
Сегодня, 1 сентября, руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан заявил, что в Донецкой области после последних боев взяты в плен 680 украинских военнослужащих, и из них 80% - из-под Иловайска.