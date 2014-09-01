Под Иловайском боевики захватили в плен журналиста "Еспресо.tv"

Об этом со ссылкой на одного из учредителей телеканала Николая Княжицкого, сообщает Радио "Свобода".

По словам Княжицкого, о задержании коллеги сообщили оператор "Еспресо.tv" Тарас Чкан и журналист "Дорожного контроля" Ростислав Шапошников, которые вместе с Воробьевым работали в зоне АТО. Сам Воробьев на связь не выходил.

Читайте такжеРаненая на Донбассе польская журналистка находится в тяжелом состоянииЧкан и Шапошников, по словам Княжицкого, находятся отдельно от Воробьева и, вероятно, уже в безопасном месте. Он также добавил, что продолжается работа по освобождению журналиста.

Как сообщал УНИАН, украинские батальоны неделю назад попали в окружение террористов и российских военных.

Сегодня, 1 сентября, руководитель Центра по обмену пленных Владимир Рубан заявил, что в Донецкой области после последних боев взяты в плен 680 украинских военнослужащих, и из них 80% - из-под Иловайска.