11 российских вертолетов нарушили воздушное пространство Украины - СНБО
13:35, 05 августа 2014Политика
4
11 российских вертолетов нарушили воздушное пространство Украины.
Российские вертолеты нарушают государственную границу Украины / Wikipedia
Об этом сообщает СНБО на странице в Twitter.
«Неподалёку от населенных пунктов Благовещенка, Герасимовка, Золотаревка, Красная Таловка, Широкое и Югановка зафиксировано вторжение в воздушное пространство 11 вертолетов», - говорится в сообщении.
Читайте такжеСША считают провокацией учения российской авиации вблизи Украины
Как сообщал УНИАН, российская авиация накануне, 4 августа, пять раз нарушила воздушное пространство Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter