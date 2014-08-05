11 российских вертолетов нарушили воздушное пространство Украины - СНБО

Об этом сообщает СНБО на странице в Twitter.

«Неподалёку от населенных пунктов Благовещенка, Герасимовка, Золотаревка, Красная Таловка, Широкое и Югановка зафиксировано вторжение в воздушное пространство 11 вертолетов», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, российская авиация накануне, 4 августа, пять раз нарушила воздушное пространство Украины.