Ночь в Донецке прошла неспокойно, после обстрелов обесточены два района - горсовет

Об этом сообщается на официальном сайте горсовета Донецка.

"Ночь с 30 на 31 августа прошла неспокойно. Около часа ночи был артобстрел в Киевском районе. В 4 часа утра звуки канонады и одиночных залпах стали раздаваться в Ворошиловском, Калининском и Пролетарском районах, о чем сообщают жители", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 31 августа обстановка в Донецке сохраняется напряженной, при этом коммунальные службы и общественный транспорт работают в штатном режиме, кроме троллейбусов маршрута №8.

Читайте такжеВ Донецке в результате обстрела загорелся железнодорожный вокзал"После ночного артобстрела была обесточена подстанция Ветка. Микрорайоны Гладковка, Ивановка, Путиловка Киевского и часть Ворошиловского районов, которым вечером 30 августа восстановили электроснабжение, снова остались без света. Кроме того, из-за повреждения сетей электропередач был остановлен Центральный водопроводный узел. Его работа была возобновлена в 6.00", - сообщает горсовет.