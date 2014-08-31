Батальон "Крым" заявляет о больших потерях при прорыве окружения под Иловайском
09:22, 31 августа 2014Политика
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В батальоне "Крым" сообщают, что "никакого" коридора для вывода окруженных украинских силовиков не было, все выезжающие колонны обстреливались, погибло много людей.
Колонны сразу начинали обстреливать / ФБ батальон Крым
Об этом сообщает страница батальона в Facebook.
"Вот такой "зелёный коридор" дала Россия. Сотни трупов, десятки в плену", - подписаны фотографии с поля боя, выложенные на странице.
Читайте такжеСНБО: "Коридоров" для отвода сил АТО из-под Иловайска нет"Коридора не какого не было, колонну тупо начали расстреливать. Мы пробили 2 кольца окружения и смогли выйти", - говорится в предыдущем сообщении.
Ранее советник министра обороны Украины Александр Данилюк заявил, что Иловайск российские спецслужбы пытаются использовать для дестабилизации ситуации в стране в целом, подрыва доверия к руководству Минобороны, командованию Вооруженных Сил Украины и оперативному командованию АТО.
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