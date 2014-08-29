Сегодня состоится срочное заседание Совета НАТО по Украине

Сегодня состоится экстренное заседание Совета НАТО.

Причиной срочного созыва руководящего органа организации стала эскалация российской военной агрессии, пишет ТСН.uа. Читайте такжеГенерал НАТО: Россия попытается заморозить конфликт на ДонбассеПо данным НАТО, против Украины ведут войну около тысячи российских военных, а на границе сосредоточено примерно 20 тысяч.

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