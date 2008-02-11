Украина собирает деньги, чтобы рассчитаться с РосУкрЭнерго

Правительство Украины аккумулирует на своем счету средства для того, чтобы помочь Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" рассчитаться с монопольным поставщиком газа из России на Украину, швейцарской компанией "РосУкрЭнерго", заявил первый заместитель главы секретариата президента Александр Шлапак журналистам. "Это 4,3 миллиарда гривен (более $815 миллионов), и кабинет министров готов направить их большую часть в "Нафтогаз Украины" в ближайшее время", - сказал Шлапак.

По его словам, в основном это средства, которые, согласно закону о госбюджете на 2008 год, должны быть перечислены в "Нафтогаз Украины" для компенсации разницы в цене импортируемого газа, поставляемого для предприятий "Теплокомунэнерго". Кроме того, для расчета с RosUkrEnergo предполагается также использовать средства, аккумулированные в данное время на счете "Нафтогаза". Шлапак подчеркнул, что расчеты с RosUkrEnergo буду произведены после достижения соглашения с компанией

относительно ценовых параметров и объема газа, подлежащего оплате.

GZT.ru