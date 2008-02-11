Украина собирает деньги, чтобы рассчитаться с РосУкрЭнерго
17:51, 11 февраля 2008Политика
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Это 4,3 миллиарда гривен…
|Александр ШЛАПАК
По его словам, в основном это средства, которые, согласно закону о госбюджете на 2008 год, должны быть перечислены в "Нафтогаз Украины" для компенсации разницы в цене импортируемого газа, поставляемого для предприятий "Теплокомунэнерго". Кроме того, для расчета с RosUkrEnergo предполагается также использовать средства, аккумулированные в данное время на счете "Нафтогаза". Шлапак подчеркнул, что расчеты с RosUkrEnergo буду произведены после достижения соглашения с компанией
относительно ценовых параметров и объема газа, подлежащего оплате.
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