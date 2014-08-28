Из "Батькивщины" никто не выходил - депутат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно появления накануне информации о якобы выходе из партии 16 человек.

“Это какая-то фэйковая информация”, - сказал Сенченко и добавил, что эту информацию опроверг, в частности, депутат Андрей Парубий, который “ниоткуда не выходил”.

На уточнение, выходил ли кто-нибудь сегодня из партии, Сенченко сказал: “Никто не вышел”.

Читайте такжеВ "Батькивщине" объяснили, за что выгнали МоскаляКак сообщал УНИАН, 27 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что он вышел из политсовета партии «Батькивщина».

Также, по его словам, среди тех, «кто ушел» - Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Людмила Денисова, Павел Петренко, Лилия Гриневич, Валерий Головко, Константин Матейченко, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Андрей Пышный, Максим Бурбак, Михаил Хмель, Михаил Апостол, Леонид Емец, Валерий Лунченко.