Семенченко заявляет о движении колонн и штурмовых групп в сторону Иловайска

Об этом он написал в Facebook.

«Есть информация о начале движения колонн и штурмовых групп в сторону Иловайска. Радиоперехваты сепаров подтверждают. Связи с городом пока нет, командование и бойцы «Донбасса» пока подтвердить не могут (связь). Лед тронулся. Буду держать всех в курсе. Инфо о пикете АП было еще в 13.00. Очевидно, довели до ведома президента. Но подтверждения нет и акция завтра пока в силе», - сообщил Семенченко.

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Как сообщал УНИАН, родственники и близкие бойцов батальонов территориальной обороны «Азов» и «Айдар» пикетируют Администрацию президента Украины, требуя направить подкрепление под Иловайск и в другие места проведения АТО.