Газпром готов к прямым отношениям с Украиной по ”соответствующей цене”

ОАО «Газпром» готов перейти на прямые отношения с Украиной в газовой сфере при соответствующей цене на природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, отметив, что об этом сегодня в телефонном разговоре с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ заявил председатель правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

В частности, А.ШЛАПАК отметил, что сегодня у него был очень короткий разговор с В.БАЛОГОЙ, и глава Секретариата, комментируя переговоры с А.МИЛЛЕРОМ, процитировал главу «Газпрома»: «Мы с радостью перейдем на прямые отношения с Украиной по соответствующей цене».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что 21 февраля в Москве на переговорах намерена поднять вопрос о переходе на прямые поставки природного газа в Украину.

НАК "Нафтогаз Украины", закупающая газ у СП ЗАО "УкрГаз-Энерго", ранее заявляла о намерении отказаться не только от услуг этого своего совместного со швейцарской RosUkrEnergo предприятия, но и от услуг самой RosUkrEnergo, являющейся монопольным экспортером.

Официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сегодня, 11 февраля, заявил, что "Газпром" готов обсуждать вопрос изменения схемы поставок газа в Украину после выплаты существующего долга. "Что касается новых предложений, наша позиция заключается в том, что для "Газпрома" ситуация не должна ухудшиться. Мы готовы обсуждать предложения, если они не будут ухудшать экономическую составляющую для "Газпрома" и обеспечат безопасность поставок", - сказал он.

Он отметил, что переговоры между главой "Газпрома" А.МИЛЛЕРОМ и главой "Нафтогаза Украины" Олегом ДУБИНОЙ в Москве продолжаются уже свыше двух часов. По его словам, если за сегодняшний день ситуация не будет урегулирована, то со вторника в Украине не будет российского газа, который занимает в структуре украинского импорта газа около одной четверти.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo.