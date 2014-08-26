Польские СМИ: Боевики требуют деньги за тела погибших солдат

Об этом сообщает польский портал Kresy.wm.pl

"Автобус, на котором ехали солдаты, попал в засаду русских террористов 12 августа. Погибло 12 украинских солдат. Погребение состоялось только теперь, потому что сепаратисты хотели денег за тела. В конце концов, согласились обменять их на несколько живых российских террористов", - отмечает портал.

По его данным, Смолинский принимал активное участие в массовых акциях протеста в Киеве в ноябре-феврале этого года и позже записался добровольцем в батальон «Днепр-1».

Читайте такжеПольша заявила о возвращении "кровавых времен" Европы через действия РФПресс-секретарь польского Министерства иностранных дел Марчин Войчеховский, комментируя публикацию, отметил, что погибший не был гражданином Польши, а представителем польской диаспоры в Украине.

Как сообщал УНИАН, по последним обнародованным данным Совета нацбезопасности и обороны Украины, с апреля этого года на Донбассе уже погибли более 700 украинских военных и более 2600 ранены.

Среди погибших якобы был также гражданин США, который был участником одного из сформированных батальонов добровольцев.