В СНБО опровергают информацию об окружении сил АТО под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеСилы АТО не собираются сдавать позиции под Иловайском

“Насколько я знаю, там происходят боевые столкновения. Ребятам там действительно жарко, поскольку происходят постоянные контратаки. Они не в окружении - у нас происходит перегруппировка войск для продолжения наступления по освобождению населенных пунктов на востоке”, - сказал Лысенко.

Комбат "Донбасса" Семен Семенченко заявил о том, что украинские бойцы попали в окружене под Иловайском на Донетчине.