В СНБО опровергают информацию об окружении сил АТО под Иловайском
13:35, 26 августа 2014Политика
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В СНБО опровергают информацию об окружении группы сил АТО под Иловайском и заявляют, что там происходит перегруппировка войск.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.Читайте такжеСилы АТО не собираются сдавать позиции под Иловайском
“Насколько я знаю, там происходят боевые столкновения. Ребятам там действительно жарко, поскольку происходят постоянные контратаки. Они не в окружении - у нас происходит перегруппировка войск для продолжения наступления по освобождению населенных пунктов на востоке”, - сказал Лысенко.
Комбат "Донбасса" Семен Семенченко заявил о том, что украинские бойцы попали в окружене под Иловайском на Донетчине.
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