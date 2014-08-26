Украинские военные попали в окружение под Иловайском – Семенченко

Об этом в Facebook написал командир батальона Семен Семенченко.

По его словам, ситуация полностью контролировалась украинской армией после утреннего прорыва с Новоазовска. Однако позже часть силовиков, которая должна была обеспечивать тыл освобождающим Иловайск бойцам, самовольно ушла со своей позиции.

"Артиллерия была разбита градами, остались одни минометы" - заявил Семенченко.

Он также сообщил, что боевики нанесли удары танками из Моспино, а также обстреляли Еленовку.

"Таким образом в результате нанесения трех ударов (снизу от Новоазовска, прорыв группы из сектора Д, прорыв группы от Моспино) были заблокированы Старобешево и Кутейниково. Напоследок отошла еще одна группа ВСУ и вся группировка оказалась в оперативном окружении", - написал командир батальона.

Читайте такжеУкраинские военные за сутки уничтожили около 250 боевиков, два танка и две установки "Град"Кроме того, по словам Семенченко, в Иловайске сейчас части батальонов "Донбасс", "Днепр", "Херсон", "Свитязь" и "Миротворец", а также сводная рота 93 и 17 бригады ВСУ.