Тимошенко хочет, чтоб украинским газовым долгом занялся ”террорист”

Долг в размере 1,072 млрд. долл. перед “Газпромом” должен быть реструктуризирован, и решением этого вопроса обязан заняться экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Учитывая, что (бывшее) правительство и Ю.БОЙКО этот долг оставили, также Ю.БОЙКО, который сегодня представляет «РосУкрЭнерго», должен сделать все, чтобы для Украины этот долг реструктуризировали на довольно продолжительное время… Одноразово Украина этот долг платить не будет», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Ранее Юлия ТИМОШЕНКО обвинила совладелеца компании RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, экс-министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и председателя правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игоря ВОРОНИНА в энергетическом терроризме.

Как сообщал УНИАН, "Газпром" заявил, что может с 12 февраля прекратить поставки российского газа в Украину. Согласно заявлению компании, по состоянию на 7 февраля в Украине "осело" 1,5 млрд. куб. м российского газа и возникла задолженность в размере 500 млн. долл., а общий просроченный долг по поставкам газа в Украину достиг уже 1,5 млрд. долл.