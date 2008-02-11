Тимошенко обвиняет Фирташа, Бойко и Воронина в энергетическом терроризме

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет совладелеца компании RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША, экс-министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО и председателя правления ЗАО "УкрГаз-Энерго" Игоря ВОРОНИНА в энергетическом терроризме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров после завершения внеочередного заседания правительства, на котором рассматривался вопрос обеспечения Украины природным газом.

«RosUkrEnergo, которую сегодня представляют ФИРТАШ, БОЙКО и ВОРОНИН, устроила против Украины настоящий энергетический террор. Сегодня прокуратура молчит, СБУ молчит, все силовые структуры молчат», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам премьер-министра, единственное, что она получила, - это письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в котором он обязывает правительство под ее личным контролем до 10 февраля подписать все контракты на газ с российской стороной. Ю.ТИМОШЕНКО предположила, что в письме речь идет о подписании таких документов с RosUkrEnergo, которые она считает неприемлемыми.

Премьер-министр также считает, что Д.ФИРТАШ и Ю.БОЙКО «унижают Украину, унижают правительство, полностью дезинформируют общественность».

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГазЭнерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.

ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo.