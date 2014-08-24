РФ увеличивает число "Градов" и бронетехники на границе с Украиной
Возле украинско-российской границы недалеко от украинского пункта пропуска "Новоазовск" в Донецкой области со стороны РФ были зафиксированы 40 установок "Град", 20 КамАЗов и несколько танков.
Об этом сообщает СНБО на своей странице в "Твиттере".
Читайте такжеСНБ США: российский гумконвой в Украине является поводом для дальнейшей эскалации со стороны России
"Близ села Васильево-Ханжоновка Ростовской области напротив пограничного пункта "Новоазовск" Донецкого отряда зафиксировано около 40 "Градов", 20 КамАЗов, танки", - говорится в сообщении СНБО в "Твиттере".
Біля с.Васильєво-Ханжоновка Ростов. обл, навпроти прикорд. служби Новоазовськ Донецького загону зафіксовано близ. 40 Градів, 20 КамАЗ, танки
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 августа 2014
Кроме этого сообщается, что на территории РФ на расстоянии 1,5 км от границы напротив приграничного пункта "Амвросиевка" обнаружена российская бронетехника.
На території РФ на відстані 1,5 км від кордону навпроти прикорд.служби Амвросіївка виявлено російську бойову бронетехніку, гармати та Гради
— РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 августа 2014