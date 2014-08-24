РФ увеличивает число "Градов" и бронетехники на границе с Украиной

15:11, 24 августа 2014
Политика
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 Возле украинско-российской границы недалеко от украинского пункта пропуска "Новоазовск" в Донецкой области со стороны РФ были зафиксированы 40 установок "Град", 20 КамАЗов и несколько танков.

фото inforesist.org

Об этом сообщает СНБО на своей странице в "Твиттере".

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"Близ села Васильево-Ханжоновка Ростовской области напротив пограничного пункта "Новоазовск" Донецкого отряда зафиксировано около 40 "Градов", 20 КамАЗов, танки", - говорится в сообщении СНБО в "Твиттере".

Кроме этого сообщается, что на территории РФ на расстоянии 1,5 км от границы напротив приграничного пункта "Амвросиевка" обнаружена российская бронетехника.

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