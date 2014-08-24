РФ увеличивает число "Градов" и бронетехники на границе с Украиной

Об этом сообщает СНБО на своей странице в "Твиттере".

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"Близ села Васильево-Ханжоновка Ростовской области напротив пограничного пункта "Новоазовск" Донецкого отряда зафиксировано около 40 "Градов", 20 КамАЗов, танки", - говорится в сообщении СНБО в "Твиттере".

Біля с.Васильєво-Ханжоновка Ростов. обл, навпроти прикорд. служби Новоазовськ Донецького загону зафіксовано близ. 40 Градів, 20 КамАЗ, танки — РНБО України (@rnbo_gov_ua) 24 августа 2014

Кроме этого сообщается, что на территории РФ на расстоянии 1,5 км от границы напротив приграничного пункта "Амвросиевка" обнаружена российская бронетехника.