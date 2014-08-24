В Луганске из-за обстрела боевиками были ранены 68 мирных жителей

За прошлые сутки в результате обстрела террористами были ранены 68 мирных жителей Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, продолжается разрушение инфраструктуры Луганска террористами.

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Как отметил Лысенко со ссылкой на представителей Красного Креста, в городе наблюдается тяжелая гуманитарная обстановка.

Лысенко заявил, что в результате обстрела террористами Доброполья были ранены три местных жителя, их госпитализировали.

Он отметил, что украинская армия не проводила и не проводит обстрелы населенных пунктов и жилых районов, удары по базам террористов наносятся исключительно вне границ населенных пунктов.