Королева Британии поздравила украинцев с Днем Независимости

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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"С большим удовольствием посылаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, мои поздравления и самые теплые поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с моими наилучшими пожеланиями народу Украины удачи и счастья в этом году", - говорится в тексте поздравительной телеграммы от королевы Великобритании.