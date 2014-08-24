Королева Британии поздравила украинцев с Днем Независимости
14:31, 24 августа 2014Политика
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Королева Великобритании Елизавета II поздравила президента Украины Петра Порошенко и украинцев с Днем Независимости.
Британия поздравила Украину с Днем Независимости / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
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"С большим удовольствием посылаю Вам, Ваше Высокопревосходительство, мои поздравления и самые теплые поздравления по случаю Вашего национального праздника, вместе с моими наилучшими пожеланиями народу Украины удачи и счастья в этом году", - говорится в тексте поздравительной телеграммы от королевы Великобритании.
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