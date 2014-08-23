Вице-канцлер Германии выступил за федерализацию Украины

Об этом сообщает Deutsche welle со ссылкой на информационное агентства Reuters.

Такое мнение вице-канцлер ФРГ выразил в интервью газете Welt am Sonntag, полный текст которого будет опубликован 24 августа, передает Украинская правда.

По словам немецкого политика, единственным способом решить конфликт в Украине есть "разумная концепция федерализации".

Читайте такжеБудущее Украины зависит от государственного устройства - Коморовский

Как считает Зигмар Габриэль, сохранить территориальную целостность страны удастся лишь в том случае, если регионам с большинством русскоязычного населения будет сделано выгодное предложение. Но сначала необходимо договориться о прекращении огня, подчеркивает вице-канцлер.

Усилия Германии направлены прежде всего на то, чтобы любой ценой предотвратить открытой военной конфронтации между Россией и Украиной, указывает Габриэль. Вместе с тем он практически не видит возможностей для возвращения Крыма в состав Украины, пишет агентство AFP.

Напомним, в субботу в Киев с официальным визитом прибыла канцлер Германии Ангела Меркель.