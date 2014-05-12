Федерализация может привести к расколу Украины - Порошенко

Народный депутат, кандидат на пост президента Украины Петр Порошенко считает, что федерализация может привести к расколу Украины.

«Никакой федерализации в Украине мы не допустим. Каждый, кто сегодня выступает за федерализацию, работает против Украины. Это пятая колонна, это предатели», - сказал кандидат в Президенты Украины, народный депутат Петр Порошенко на брифинге в Николаеве 12 мая.

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Он отметил, что те, кто выступает за федерализацию хотят, чтобы Украина была слабым государством. По словам Порошенко, федерализация будет означать повтор сценария Крым-2, Крым-3, Крым-4. «Федерализация - это «раскол и разъединение», - подчеркнул политик.

Кандидат в Президенты Украины еще раз подчеркнул, что не допустит федерализации и выразил уверенность, что Украина будет сильным государством.