Цвета флага Украины являются мощным вызовом диктатурам - Яценюк

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом говорится в поздравлении премьер-министра Арсения Яценюка ко дню Государственного флага Украины.

Читайте такжеРоссия надеется поднять украинцев на протест тарифами на услуги ЖКХ - Яценюк

«Сегодня мы празднуем День национального флага – сине-желтого знамени, которое освящает нашу жизнь, нашу борьбу и нашу непреодолимое движение к победе. Под этим флагом клянется на верность Отчизне украинская молодежь, под этим флагом идут в бой украинские воины. Цвета нашего флага стали символом свободы и мощным вызовом диктатурам уже далеко за пределами самой Украины. К ним обращаются люди доброй воли, которые не покоряются тирании, от них содрогаются те, кто стремится держать народы в рабстве», - заявил Яценюк.

«Жизнь, труд и борьба миллионов украинцев насыщены сегодня этими цветами, ими заиграли сотни и тысячи украинских городов и сел. Это цвета нашей непреодолимости и светлой веры. Для наших соотечественников на Донбассе – это еще и цвета освобождения, конца кровавого террора и возвращения к мирному труду. Мы верим и знаем, что наш флаг будет реять над всей Украиной. За это борются сегодня лучшие сыновья и дочери Украины. Борются и победят», - подчеркнул премьер.