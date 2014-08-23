Украина безвозвратно состоялась как демократическая европейская страна - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Украина бесповоротно состоялась как демократическая европейская страна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве.
«Наша нация крепнет уже не только на почве языка или этноса, а на основе общей воли большинства жителей Украины. Эта воля заключается в том, чтобы жить вместе в едином, соборном, унитарном, демократическом и европейском государстве. В прошлое стремительно отходит разделение Украины на восток и запад, центр и юг. Это значит, что мы окончательно и бесповоротно состоялись как нация, как украинский народ», - сказал Порошенко.
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По убеждению президента, сегодня становится очевидным, что украинцев теперь по языковому признаку уже никто и никогда не сможет расколоть. «Общаясь с солдатами в зоне АТО или в военном госпитале, я видел и слышал, что на русском языке Украину любят не меньше, чем на украинском. Сколько павших воинов свои последние слова любви к Родине или к маме, к жене или к любимой сказали или прошептали на русском языке», - подчеркнул он.
По словам Порошенко, принципиально оставаясь на той позиции, что единственным государственным языком должен быть украинский, нужно должным образом оценить вклад русскоязычных граждан Украины в защиту Отчизны.
Он подчеркнул, что сегодня Украина находится на пороге грандиозных тектонических изменений. «Так же, как наши воины устанавливают наш флаг над освобожденными городами и селами, мы все вместе общим трудом обязаны поднять флаг победы над преодолением коррупции, безработицы и бедности», - сказал президент.
По его мнению, у украинцев все получится. «У нас, дорогие мои соотечественники, все с вами получится. Все будет хорошо. Мы сильные и целеустремленные. И я горжусь тем, что я украинец. Украина – наша родная Отчизна, это место больших мечтаний и грандиозных дел. Мы как народ способны на чрезвычайные усилия и большие победы. И каждый из нас может и обязан приложиться к ним», - подчеркнул Порошенко.