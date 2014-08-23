Украина безвозвратно состоялась как демократическая европейская страна - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время церемонии поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади в Киеве.

«Наша нация крепнет уже не только на почве языка или этноса, а на основе общей воли большинства жителей Украины. Эта воля заключается в том, чтобы жить вместе в едином, соборном, унитарном, демократическом и европейском государстве. В прошлое стремительно отходит разделение Украины на восток и запад, центр и юг. Это значит, что мы окончательно и бесповоротно состоялись как нация, как украинский народ», - сказал Порошенко.

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По убеждению президента, сегодня становится очевидным, что украинцев теперь по языковому признаку уже никто и никогда не сможет расколоть. «Общаясь с солдатами в зоне АТО или в военном госпитале, я видел и слышал, что на русском языке Украину любят не меньше, чем на украинском. Сколько павших воинов свои последние слова любви к Родине или к маме, к жене или к любимой сказали или прошептали на русском языке», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, принципиально оставаясь на той позиции, что единственным государственным языком должен быть украинский, нужно должным образом оценить вклад русскоязычных граждан Украины в защиту Отчизны.

Он подчеркнул, что сегодня Украина находится на пороге грандиозных тектонических изменений. «Так же, как наши воины устанавливают наш флаг над освобожденными городами и селами, мы все вместе общим трудом обязаны поднять флаг победы над преодолением коррупции, безработицы и бедности», - сказал президент.

По его мнению, у украинцев все получится. «У нас, дорогие мои соотечественники, все с вами получится. Все будет хорошо. Мы сильные и целеустремленные. И я горжусь тем, что я украинец. Украина – наша родная Отчизна, это место больших мечтаний и грандиозных дел. Мы как народ способны на чрезвычайные усилия и большие победы. И каждый из нас может и обязан приложиться к ним», - подчеркнул Порошенко.