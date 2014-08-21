В Одессе раздают флаги Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в Одессе можно бесплатно получить государственный Флаг Украины по адресу улица Катериненская, 77, в книжном магазине «Книгарня - кав'Ярня».

«Инициатор акции - председатель Одесской ОГА Игорь Палица. Флаги изготавливаются нашими патриотами за его собственный счет. Единственная просьба: сфотографируйте, пожалуйста, флаг Украины, который вы получите, и разместите в социальной сети на своей странице. Давайте сделаем Одессу и Одесскую область украинскими, и по духу, и по виду. Флаги будут переданы также во все города, городки и села Одесской области», - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеПорошенко призвал украинцев в мире украсить свои дома в национальные цветаВ пресс-службе сообщили, что уже в наличии 2 тысячи больших полотнищ, в ближайшее время ожидается поставка маленьких автомобильных флажков, которые также можно будет получить бесплатно. Акция продлится примерно до конца следующей недели.

В пресс-службе также сообщили, что всех желающих приглашают 23 августа на площадь к зданию облгосадминистрации для участия в торжественном поднятии Государственного флага в честь Дня Государственного флага Украины.