В четверг пропал мэр Енакиево - СМИ
01:57, 23 августа 2014Политика
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В четверг, 21 августа, вечером в милицию обратилась сестра мэра Енакиево Валерия Олейник, которая заявила о пропаже брата.
Связь с Валерием Олейником была потеряна около 14.00 в четверг / panaceja.ucoz.ru
Об этом сообщает "ОстроВ".
Связь с Валерием Олейником была потеряна около 14.00 в четверг.
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Валерий Олейник известен тем, что был "назначен" экс-президентом Виктором Януковичем на должность городского головы еще до объявления выборов мэра Енакиево.
Ранее Валерий Олейник принимал участие в митингах, поддерживавших сепаратизм.
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