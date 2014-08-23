В четверг пропал мэр Енакиево - СМИ

01:57, 23 августа 2014
Политика
1 0

В четверг, 21 августа,  вечером в милицию обратилась сестра мэра Енакиево Валерия Олейник, которая заявила о пропаже брата. 

Об этом сообщает "ОстроВ".

Связь с Валерием Олейником была потеряна около 14.00 в четверг.

Читайте такжеИ.о. председателя Луганской ОГА заявила об исчезновении мэра города Попасная

Валерий Олейник известен тем, что был "назначен" экс-президентом Виктором Януковичем на должность городского головы еще до объявления выборов мэра Енакиево.

Ранее Валерий Олейник принимал участие в митингах, поддерживавших сепаратизм.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter