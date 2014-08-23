В четверг пропал мэр Енакиево - СМИ

Об этом сообщает "ОстроВ".

Связь с Валерием Олейником была потеряна около 14.00 в четверг.

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Валерий Олейник известен тем, что был "назначен" экс-президентом Виктором Януковичем на должность городского головы еще до объявления выборов мэра Енакиево.

Ранее Валерий Олейник принимал участие в митингах, поддерживавших сепаратизм.