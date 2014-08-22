Порошенко предупредил Раду о скором разгоне. Депутаты согласились

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по завершению консультаций в АП сообщил журналистам лидер парламентской фракции УДАР Виталий Ковальчук.

“Все присутствующие представители депутатских фракций заявили о своем понимании, что новая коалиция в парламенте не создана, поэтому не исключено, что уже 24 августа президент Украины Петр Порошенко может воспользоваться своим правом назначения досрочных парламентских выборов. И можно сделать вывод, что такие выборы состоятся до конца октября этого года”, - сказал Ковальчук.

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Кроме того, он сообщил, что на встрече обсуждались вопросы, что ВР седьмого созыва, в случае принятия президентом решения об объявлении досрочных парламентских выборов, должна работать в нормальном штатном режиме до избрания ВР нового созыва.

«То есть, мы подчеркиваем, что 2 сентября ВР начнет очередную сессию, на протяжении этой сессии должны быть рассмотрены несколько принципиальных вопросов, по которым нашли понимание представители депутатских фракций вместе с Администрацией президента», - сказал Ковальчук.

Он пояснил, что президент Украины обратился по поводу необходимости еще раз рассмотреть вопрос проведения выборов по пропорциональной системе с открытыми списками. А в случае, если изменения к избирательному законодательству не найдут поддержки в сессионном зале, то, по крайней мере, должен быть рассмотрен вопрос о возможности внесения изменений в границы округов в Луганской и Донецкой областях для того, чтобы обеспечить волеизъявление граждан на выборах народных депутатов по мажоритарному округу.

Также Ковальчук проинформировал, что на встрече с президентом обсуждался вопрос сокращения расходов на избирательную кампанию.

Кроме того, отмечалось, что необходимо рассмотреть в первоочередном порядке проект бюджета на следующий год. В частности, с 15 сентября начинается процесс формирования бюджета на следующий год. “Кроме того, безусловно, президент заверил всех в том, что в стены ВР в сентябре месяце будет внесено на ратификацию Соглашение об ассоциации с ЕС, чтобы уже в сентябре мы успели предоставить соответствующие верительные грамоты Брюсселю”, - отметил Ковальчук.

В контексте сказанного он отметил, что парламентская фракция «УДАР» поддерживает инициативу президента о назначении досрочных парламентских выборов, которые, в том числе, могут стать шагом к люстрации власти.

“На каждом народном депутате нынешнего парламента есть вина за принятие антиконституционных, антинародных решений, и тех решений, которые принимались, в том числе 16 января, что привело к кровопролитию в Киеве. Поэтому, безусловно, наша позиция заключается в том, что каждый народный депутат должен стать на суд перед избирателями”, - сказал лидер фракции «УДАР».