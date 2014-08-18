Пилипишин считает, что выборы должны состояться по мажоритарке или по открытым спискам

Сохранение действующей избирательной системы приведет к сговору политических элит, которая обернется против государства и общества. Об этом заявил народный депутат Украины, представитель депутатской группы «Суверенная Единая Украина» Виктор Пилипишин.

«Для меня одинаково неприемлема как действующая избирательная система, так и закрытая «пропорционалка», которую хотят протащить некоторые политические силы. Первое является попыткой «скрестить ежа с ужом». Опыт последних лет показал, что избранный по такой схеме парламент - неэффективен. Второй способ избрания лишает человека реального выбора, а позволяет лишь голосовать за «кота в мешке». Основная же часть списка фактически засекречена и позволяет под партийной «зонтиком» провести в Верховную Раду любого негодяя», - считает Виктор Пилипишин.

Нардеп подчеркнул, что именно мажоритарщики сегодня являются наиболее ответственными народными депутатами, которые непосредственно общаются с избирателями.

«Характерный штрих - почему только депутаты, избранные в мажоритарных округах, регулярно посещают зону АТО и передают помощь землякам, которые там воюют. Ведь у себя на округе они должны смотреть в глаза матерям, сестрам и детям этих ребят. И не могут их оставить один на один с войной. Тогда как политики под партийным прикрытием занимаются бессмысленным шапкозакидательством и ура-патриотизмом, мажоритарщики без громкой рекламы делают реальные дела. Действуют по принципу «вода камень точит», - убежден Виктор Пилипишин.

По его словам, досрочные парламентские выборы в условиях войны могут спровоцировать волну популизма, что негативно скажется на судьбе страны.

«Уже сегодня некоторые избранники хотят, прежде всего, понравиться избирателям. Это нормальное желание политика в мирное время, но сегодня нам нужны государственные деятели, которые думают не о будущих выборах, а о будущих поколениях. Таких, увы, мало. Поэтому прогнозирую большие проблемы относительно принятия непопулярных решений в парламенте. Зато пышным цветом расцветет махровый популизм, что может иметь очень тяжелые последствия для Украины», - заявил народный депутат.

Сам Виктор Пилипишин подчеркнул, что лично он готов поддерживать непопулярные решения, направленные на выведение страны из кризиса и успешное завершение антитеррористической операции.

«Например, я полностью на стороне столичного мэра в вопросе наведения порядка на Майдане Независимости. Я понимал цели и требования Майдана к концу февраля. Но после этого стояние на главной площади страны выродилось в смесь анархии и «крышевание» сомнительного бизнеса и рейдерских схем. Одновременно, некоторые политики использовали этот Майдан в своих целях, и заигрались и потеряли над ним контроль. Сегодня должны выбирать - нам нужна анархия или свобода. Киев выбрал свободу, которая подразумевает и ответственность каждого гражданина, и я с этим полностью солидарен», - заявил народный депутат Украины Виктор Пилипишин.