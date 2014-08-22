СНБО: террористы сбили украинский вертолет Ми-24, экипаж погиб
13:03, 22 августа 2014Политика
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Террористы сбили украинский вертолет Ми-24, экипаж погиб.
REUTERS
Об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"20 августа в районе поселка Георгиевка Лутугинского района Луганской области во время выполнения боевого задания террористы сбили вертолет Ми-24, члены экипажа погибли", - заявил он.
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